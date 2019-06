Green Tech DB, la herramienta para ubicar y analizar el desarrollo de las tecnologías verdes en el mundo

Green Tech DB. Así se llama una herramienta para ubicar y analizar el desarrollo de las tecnologías verdes en el mundo. Es decir, a través de un mapa mundial y europeo cualquier persona puede saber la evolución de las tecnologías verdes en distintos ámbitos.

François Perruchas, es el creador de esta base de datos, y afirma que esta nace con el objetivo de completar información y los estudios sobre la innovación verde. Perruchas explica que a partir de las años 90 en la Comunitat Valenciana ploriferaron las patentes sobre tecnologías verdes y que ahora en la actualidad somos líderes en temas de construcción.

Perruchas señala que no solo hay que hablar de energías renovables sino también del impacto del cambio climático tanto a nivel nacional como local. El próximo propósito de Perruchas es proponer niveles geográficos más detallados como regiones europeas y actualizar los datos hasta años más recientes, siempre tomando en cuenta los datos por parte de la Oficina Europea de Patentes.

La herramienta ha sido diseñada en el contexto de la investigación doctoral “Green innovation: an empirical analysis of technology, skills and policy”, desarrollada por François Perruchas, bajo la supervisión y colaboración de Davide Consoli, investigador en INGENIO (CSIC-UPV) y Nicolò Barbieri, de la Universidad de Ferrara, Italia, con el apoyo financiero del CSIC y del Ministerio de Economía y Empresa de España.

“Green Tech DB” utiliza la dirección postal de los inventores para geolocalizar las invenciones a nivel de ciudad. Luego, se pueden agrupar las actividades inventivas por área metropolitana, región, estado o país. Aparte de la dimensión escalable de la geolocalización, se hace una clasificación de “dominio verde” de cada patente, tomando como base la clasificación ENV-TECH (OCDE, 2016) detallando ocho familias ambientales, separadas en 4 áreas diferentes: Gestión ambiental; Tecnologías de adaptación relacionadas con el agua; Protección de la biodiversidad y la salud del ecosistema; y Tecnologías de Mitigación del Cambio Climático.