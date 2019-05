Mateu Alemany: "La frase de que un jugador juega donde quiere tiene mucho peso"

Mateu Alemany, director general del Valencia, afirmó que verán lo que sucede con el delantero Rodrigo Moreno, al que considera un jugador "trascendente", y dejó abierto su futuro como consecuencia de su gran rendimiento y de los clubes interesados en el jugador.

Al respecto indicó que se trata de un futbolista "importantísimo en la plantilla", al tiempo que también señaló que el club afronta el mercado en una buena situación.

"Seguro que hay interesados. Me consta porque no hay muchos como él en el mercado. Nosotros estamos tranquilos y él también está muy feliz en el Valencia", apuntó Alemany antes de asegurar que no interpreta la carta que dedicó a la afición como una despedida.

"Yo no hago esa interpretación sobre su nota de agradecimiento a la afición, que me parece magnífica. No interpreto que tenga nada que ver", recalcó.

Alemany admitió que el club tiene "necesidad" pero también que tras los últimos meses está en "una buena posición porque la cantidad que necesita para cerrar sin pérdidas y para el aumento del 'fair play' es asumible".

"La clasificación para la Liga de Campeones es fundamental. Vamos a ver qué pasa y en función de los movimientos que haya y contando con la decisión del futbolista, veremos", afirmó.

El director general del Valencia explicó que no ha habido "propuesta formal" de ningún club por Rodrigo, aunque sí "mucho interés y preguntas".

"El mensaje es: 'Si tiene interés y conoce la cláusula: usted mismo ", dijo Alemany, quien también señaló que el jugador no le ha trasladado nada, al tiempo que reconoció que "es evidente que la frase de que un jugador juega donde quiere' tiene mucho peso"

Mateu Alemany, también fue preguntado por la duración del contrato que le une al club y que no está muy lejos de acabar, aunque no desveló la fecha y dijo que seguirá mientras crea que puede ayudar y sienta la confianza del resto de dirigentes y del propietario.

"Tengo un contrato no muy largo, pero nuestra relación no tiene nada que ver con los contratos. Estaré siempre que considere que puedo ayudar y que sienta la confianza del propietario, del consejo y del presidente y, de momento, la siento", señaló Alemany.

El primer ejecutivo del Valencia negó haber recibido ofertas de otros clubes y bromeó con lo que costaría. "Soy barato", dijo Alemany, quien habló de su efusividad en las celebraciones de la Copa del Rey y añadió que si hubiera estado "tranquilo, algo fallaría en este personaje".

"Era un momento para celebrar y uno lo celebra como le sale. No voy estar allí sentado, rodeado de jugadores pegando saltos. Han sido días especiales, emotivos", reconoció, y agradeció el apoyo de la afición estos días.

"Eso para un dirigente, un futbolista o un técnico es lo más reconfortante del fútbol. Es el objetivo final, todo lo demás, el dinero, son medios para poder producir un equipo que dé estas alegrías. Han sido días muy especiales, inolvidables, sorprendentes por el volumen inmenso de valencianistas en la calle, y los que no, estaban en los balcones", resaltó.

Alemany reconoció que los jugadores estaban "abrumados" y dijo que se notó tanto la sequía de once años sin ganar un título como las dificultades durante la temporada.

"Cuando uno lo pasa tan mal y se invierte la situación, se elevan los niveles de emoción. Uno lo disfruta más y se emociona más. Gracias a la afición del Valencia, pese a esperar lo mejor de ella, incluso, ha sido algo por encima de lo que yo podía imaginar", admitió