Olaza no quiere seguir "de prestado" en el Celta

La continuidad de Lucas Olaza en el Celta parece complicada. El jugador uruguayo, que ha sido una de las revelaciones de la temporada, podría jugar un año más cedido en Vigo. Es lo que quiere el Celta pero no es lo que quiere el jugador. Su representante, Pablo Ribero, asegura que no quieren seguir en Vigo en esas condiciones "nosotros a préstamos otro año no nos vamos a quedar". Y es que la idea del jugador y del representante es que el Celta ejerza la opción de compra de 4 millones que está estipulada en el contrato "si no hacen uso de esa opción nos retornamos". Una cantidad que asegura Ribero sería por el 100% del pase del jugador.

El lateral ofreció un gran rendimiento en Vigo y eso que desde su llegada en diciembre tuvo que esperar casi dos meses para debutar. Tras la lesión de Juncá se convirtió en indiscutible y ha sido valorado como uno de los fichajes revelación en el Celta.

El club vigués no se ha puesto en contacto con el jugador para hablar de esa posibilidad de ejecutar la opción de compra y sin ella parece misión imposible que el defensa pueda seguir en Vigo.