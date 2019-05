El 'Verso Suelto' de Juan Manuel Aragüés

Tras las elecciones se impone felicitar a los vencedores. No me refiero, no vayan a creer, a los partidos políticos, no, si no a los verdaderos vencedores: a esas contratas municipales que nos volverán a pasar facturas por trabajos no realizados, a las empresas de la enseñanza y la sanidad privadas que sacarán enormes beneficios del despiece de lo público que la derecha pretende, a una parte de los medios de comunicación que, tras 4 años de intenso trabajo, han conseguido sus objetivos. ¡Enhorabuena! Enhorabuena porque, aunque sus intereses son los de una minoría, consiguen muy a menudo que una mayoría les bote. Para quitarse el sombrero.

