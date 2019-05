Chema: "Quería seguir creciendo en el Almería"

Llegó siendo un niño y ahora quiere explotar definitivamente vestido de rojiblanco. Chema Núñez, que amplía su contrato hasta junio de 2021, explicó los motivos de su decisión, y es que en una temporada en la que ha tenido tan solo tres oportunidades en el once titular, el jugador va más allá de la simple estadística. El centrocampista ha dado el salto de Tercera a Segunda y requiere un proceso de adaptación. Por ello, es consciente de que cada vez se le va a exigir más. En primer lugar tuvo palabras para la entidad presidida por Alfonso García: “Quiero agradecer al club la confianza, porque ha sido mi primera temporada en 2ª y salgo muy reforzado. Quiero seguir creciendo al lado del Almería y espero tener más oportunidades el próximo curso”.

Como en casa

Formó parte de un filial histórico el pasado campeonato, consiguiendo el ascenso a Segunda B. Ahora Chema va conociendo los entresijos del fútbol profesional y gracias a la confianza del Almería va a poder disfrutar, al menos, de dos años más en la élite: “Mi intención siempre fue la de continuar en el club. Llevo muchos años en la ciudad y cada vez me encuentro más cómodo. Estoy madurando cada vez más rápido”.

El rendimiento sensacional de Juan Carlos Real le ha cerrado las puertas de la titularidad durante la Liga a Chema Núñez. Entiende el sevillano que Fran Fernández haya dado continuidad a su compañero en la alineación, ya que los números hablan por sí solos, con diez goles y complemento ideal para Álvaro Giménez, Pichichi de la competición. No darse por vencido y saber esperar el momento también es fundamental en un jugador como Chema, recién llegado a la categoría de plata: “Tampoco me centro en que siga o no Juan Carlos, porque no lo sé. Es un gran compañero y con jugadores como él siempre aprendes de la competencia”. Si Juan Carlos acaba marchándose este verano, el joven jugador dará un salto más en la plantilla rojiblanca y le tocará asumir más responsabilidades. Cada día que pasa tiene que crecer en todos los apartados deportivos: “Mi reto es tener mayor continuidad en la temporada, además de seguir creciendo con mis compañeros. Soy de ponerse metas año a año”.

Una familia

Asentado en Almería, llegó siendo juvenil y ha ido subiendo peldaños hasta convertirse en futbolista del primer equipo. Chema Núñez reconoce que es una persona mucho más madura, que ha aprendido de los errores. Ahora le toca hacerlo en el campo: “Llegué siendo un niño a la ciudad y poco a poco he ido creciendo dentro y fuera del campo. Me siento un almeriense más”. Un centrocampista de calidad que renueva hasta junio de 2021.