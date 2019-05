Aún sin negociaciones de gobierno en Andújar

En Andújar todo está muy tranquilo tras los comicios locales del 26 M. En estas últimas horas no se ha producido contacto entre todas las fuerzas políticas con representación municipal en el Ayuntamiento iliturgitano. El PSOE, como la lista más votada convocará mañana su comité ejecutivo local para abordar el calendario de reuniones con el resto de partidos políticos para confeccionar un gobierno que sea estable.

Les recordamos, que en cuanto a la gobernabilidad Francisco Huertas podrá hacerlo en solitario, podrá pactar con Adelante Andújar o renovar el pacto de gobierno con los andalucistas. Pues, precisamente le preguntábamos al alcalde electo sobre su valoración del acuerdo de gobierno que han mantenido durante los últimos cuatro años.

También nos hemos puesto en contacto con el concejal electo y candidato del PP a la Alcaldía de Andújar, Francisco Carmona Limón, que como segunda fuerza política en el Ayuntamiento, ha asegurado que se sentarán con todas las formaciones políticas para abordar la nueva situación en la que se queda el plenario.

Por su parte, la edil electa y candidata a la Alcaldía por Andalucía por Sí, Encarnación Camacho, que ha declinado la invitación esta emisora para grabar sus declaraciones, pero ha señalado que, de momento, no se ha producido toma de contacto alguna, y nos ha hecho llegar su intención de seguir gobernando para continuar con el trabajo realizado durante los últimos cuatro años, no obstante se mantiene a la espera de ser convocada para esta ronda de contactos y ha asegurado que si no entra en el Gobierno trabajará desde la oposición desde el primer día.

En el caso de Adelante Andújar, en primer lugar deberá de reunirse las asambleas de Izquierda Unida y de Podemos para llegar a un acuerdo de lo que se quiere y del papel que se desempeñará durante el próximo mandato municipal dependiendo si se entra o no en el Gobierno local en base a unas cuestiones programáticas con las que han concurrido a los comicios.

Por lo tanto, comienza ahora un periodo de dialogo y de negociaciones para tratar de lograr la gobernabilidad en el Ayuntamiento, ya sea con apoyo puntual o con pactos de gobierno con vistas a los próximos cuatro años. La constitución de la nueva Corporación Municipal tendrá lugar el sábado 15 de junio en el Teatro Principal.