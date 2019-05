El "cepillo digital" para donativos llega a la Catedral de Sigüenza

En la Catedral de Sigüenza los fieles o turistas ya pueden realizar sus aportaciones y donativos a través del denominado "cepillo eléctrónico", sin necesidad de disponer de dinero físico.

A primeros de mes se ha instalado un atril digital nada más entrar al templo, entre la nave central y la nave de la epístola, que cuenta con una pantalla táctil en la que se puede seleccionar la cantidad a donar y después realizar el pago medidante tarjeta de crédito o de débito u otros dispositivos como teléfono móvil o reloj digital. El aparato forma parte del Proyecto DONE del Banco Sabadell que ha instalado ya unos 150 atriles en Iglesias y Catedrales de todo el país desde que comenzó su implantación en el mes de noviembre.

Cepillo instalado en la catedral de la Almudena/Foto Banco Sabadell

Los que no estén acostumbrados al uso de nuevas tecnologías, que no se preocupen, que el dispositivo tiene también una hucha en la que se puede introducir dinero en metálico. ¡Está todo pensado para que no se escape ningún donativo!