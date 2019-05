El popular Juan Monzón quiere formar parte del gobierno en Yaiza

"No cerraré la puerta a nadie, hablaré con todos, yo no le niego un pacto a nadie", ha dicho Juan Monzón, que tiene claro que quiere formar parte del gobierno en Yaiza sea con quien sea. "Nos presentamos con la intención de ayudar y aportar para mejorar el municipio de Yaiza, si se nos da la oportunidad de formar parte del grupo de gobierno, por supuesto que aceptaremos", ha dicho el munícipe sureño. El PP obtuvo dos concejales en Yaiza, donde no tenían representación antes del 26M.

"A Óscar Noda le falta un concejal para tener mayoría y es posible que forme mayoría con cualquiera. Pero también es verdad que se puede formar una mayoría con todos los partidos excepto LAVA, esa posibilidad existe", ha asegurado Monzón. Sin embargo, esto supondría poner de acuerdo a partidos tan diferentes como el PP, Podemos, PSOE y Ciudadanos. "Pacto a cinco, es difícil pero nunca se puede decir que no", ha explicado Monzón.