Nueva piel para el Marbella

El Marbella presentó sus nuevas equipaciones de la marca Adidas, por tres años, con pantalón y camiseta blancos en la titular, que lucirán los jugadores durante la próxima temporada.

Además, habrá una edición especial para los 24 equipos de cantera y el equipo femenino.

El acto se celebró en el Centro Comercial La Cañada y contó el CEO de Best of You, Óscar Ribot; el director general del club, Héctor Morales; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el gerente de La Cañada, Javier Moreno, y el director comercial y de patrocinios de Adidas Andalucía, Iván Rama.

Óscar Ribot ha señalado que se trataba de un día “muy importante” y que desde Best of You siempre habían destacado que “lo más importante son los detalles”.

“Estamos llevando a cabo la gestión de un club que tiene un gran potencial, que estaba un poco dormido, pero ahora está despertando”, ha señalado Ribot, quien ha añadido que “existe una masa social muy grande y con el apoyo de todos, el objetivo es subir a Segunda División”.

“Vamos a hacer un equipo que está a la altura de esta ciudad para la próxima temporada y las sensaciones que tenemos son muy buenas”, ha concluido.

El director general del club, Héctor Morales, ha señalado también en esa misma línea que “sin duda alguna el objetivo es intentar subir a Segunda División” y ha dicho que con esta presentación de las camisetas dan “otro paso más” para hacer “cosas grandes”.

Como modelos para la presentación de las equipaciones actuaron los futbolistas Añón, Faurlín, Samu Delgado y el portero Wilfred.