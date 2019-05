Suárez: "El que tiene factor cancha tiene una presión extra"

El Unicaja inicia el viernes los cuartos de final del play off por el título ante el Valencia Basket.

El primer encuentro será en el pabellón de la Fuente de San Luis a las 19:15 horas y el segundo el domingo, en Málaga, en el Martín Carpena, a las 16:30 horas.

El ala-pívot Carlos Suárez, está pletórico, "al mejor de tres partidos, está claro que el que tiene factor cancha tiene una presión extra porque no tiene tanto margen de fallo como en un play off a cinco partidos. Tenemos que ir allí a intentar sacar un partido, sin miedo e intentar llevar la solución de la eliminatoria al domingo, al partido de aquí. Estamos muy motivados ante este rival por el último partido que jugamos allí en la Fonteta en el que se llevaron la victoria de forma aplastante. Nos tenemos que tomar aquel partido como una fuente de motivación, que no nos pese la ansiedad e ir allí sin presión, a intentar sacar un partido".

El base Alberto Díaz asegura que "sabemos que Valencia Basket es un gran equipo y tenemos ganas de jugar contra ellos. Hemos demostrado que con este formato a tres partidos somos muy capaces de ganar a cualquiera y el equipo cree en ello".

El escolta serbio Dragan Milosavljevic también está a tope de motivación: "Valencia Basket es un muy buen equipo y estamos motivados para jugar contra ellos. El play off es muy importante para todos, solo son tres partidos y tenemos oportunidad de ganar. Eso es muy importante para todos".

Sasu Salin tiene claro el objetivo: "Solo necesitamos ganar dos partidos y estamos ahora en un buen momento. En el último partido contra Andorrra jugamos bien, contra Tenerife también. Tenemos mucha ilusión".

Para Dani Díez, "después de perder hace no mucho de la manera que perdimos, vamos a intentar pelear y conseguir una de las dos victorias allí en su cacha, y por supuesto ganar aquí el domingo con el apoyo de nuestra gente. Son unos play off de Liga Endesa, unos cuartos de final muy ilusionantes que ojalá podamos ganar y pasar a semifinales".