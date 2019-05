Ciudadanos se asoma al vértigo en Málaga; y quizá el peor vértigo que existe en política: la irrelevancia. Perder posiciones en un ciclo expansivo es muy duro, y han caído a dos concejales. Esto significa, además, que han perdido el órdago que plantearon al alcalde: no prestarle apoyo ni aprobar los presupuestos si no hacía dimitir a Teresa Porras y Francisco Pomares, investigados por el escándalo de Villas del Arenal.

Ese fue un órdago valiente. Y honesto. Y coherente. Pero, eso sí, Juan Cassá ha perdido el órdago: el electorado de derecha se ha concentrado en torno a la marca PP, o más bien en torno a De la Torre, un alcalde de prestigio y muy del gusto conservador, frente a la imagen quizá incómoda de Cassá para algunos sectores sobre todo de la carcundia.

Sí, Cassá perdió el órdago, pero no perdió la dignidad… O la menos no hasta ahora; porque su partido parece dispuesto a hacérsela perder buscándose un tecnicismo burocrático, un alehop semántico, para hacerle pasar por el aro. Se trata de considerar liquidado el acuerdo de 2015, y por tanto, concluir que ya no rige el veto a Porras y Pomares puesto que ahora tienen otro rasero más relajado, menos exigente, a la medida de los intereses de San Telmo.

O sea, no les valía la corrupción, pero al parecer sí la corrupcioncita. El alcalde ya sabe que su clientela no le pasa factura en las urnas por asuntos como ése –seguramente ya lo sabía y por eso actuó así– y Ciudadanos parece haber aprendido de él que podría convenirles ser más pragmáticos. Como en aquella humorada de Mihura en Tres sombreros de copa:

–¿Aceptan ustedes la corrupción?

–Pero poco.

Ya se verá la suerte que corre Cassá, y si renuncia a ser portavoz para no tener que ser la cara de la vergüenza. En todo caso Ciudadanos, cada vez más errático como un pollo sin cabeza, establece un nuevo rasero alucinante: con la corrupción serán intolerantes, pero están dispuestos a tolerar las corrupcioncitas.