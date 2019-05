La Andaluza no indulta a Mario que seguirá en activo

El capitán de la Unión Deportiva Los Barrios, Mario Pérez, ha salido este jueves en su perfil de Facebook al paso de la sanción que le impuso el Comité de Competición de la Real Federación Andaluza de Fútbol de trece partidos tras ser expulsado en Chapín ante el Xerez Deportivo FC.

Con once encuentros aún por cumplir, el mediocentro ha afirmado que pese a todo no se retirará del fútbol activo por diversas razones:

"La primera es que quiero volver a demostrar que el fútbol como la vida es para luchadores y que el viento no sopla siempre a favor.

La segunda es que nadie me va a quitar la ilusión de seguir jugando y hacer lo que más me gusta.

Y la tercera, y más importante, es que me retiraré como y cuando yo decida. No cuando ellos quieran,por muchas puertas que me abran.

Así que, volveré más fuerte que nunca, ya sea en la U.D Los Barrios o en cualquier otro club.

Por último, agradecer a mi gente todo el cariño recibido por que confiaron en mí siempre. Nos vemos en el verde", reza el escrito.