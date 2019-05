No habrá cambio de cromos

El vuelco de las elecciones del pasado domingo, que sitúa al PSOE por delante del PP en algunos ámbitos, como es en las Cortes de Castilla y León o en el Ayuntamiento de Aranda, también implica invertir el reparto de escaños en la Diputación Provincial, donde los socialistas por una vez serán mayoritarios y en el caso de la Ribera del Duero el PP pierde uno de los dos que tenía a favor del partido Socialista. “Están sucediendo cosas muy buenas para el PSOE y para los ciudadanos que apuestan por su proyecto y esperemos que eso se traslade a toda la sociedad y desde luego se ha invertido la situación que venía siendo una tónica habitual en los últimos años en Aranda y la comarca”, comenta Mar Alcalde.

La asignación de estas actas será una decisión que esta formación política pospondrá hasta después del 15 de junio, la fecha en la que se celebrarán los plenos de investidura de los ayuntamientos. Así como el PP no tendrá que romperse la cabeza, porque todo hace pensar que el único sillón será para Ángel Guerra, en el caso del PSOE, aunque parece probable que Ildefonso Sanz siga ocupando una de las dos plazas que le corresponden al partido, la otra debería ser para una mujer, en base a la paridad que estas siglas suelen llevar con bastante empeño. La secretaria de la Agrupación Socialista de Aranda reconoce que podría ser así, pero no es algo que esté decidido. “Nosotros siempre hemos hablado del tema de la paridad, de hecho tenemos listas cremalleras, pero este tema todavía no está definido; podríamos suponer que será, pero no está cerrado, porque no es el momento”, explica Alcalde.

Por lo demás, los partidos tienen algo más de dos semanas para las posibles negociaciones que determinen el color de la Alcaldía en algunos municipios donde los resultados se prestan a ello. En el caso de Aranda dice Mar Alcalde que no hay ninguna prisa y su partido todavía no ha dado ningún paso al respecto. El signo político del gobierno municipal también está en el aire en Peñaranda de Duero, donde hace cuatro años el único concejal del PSOE dio la alcaldía a Ciudadanos, que tenía tres, los mismos que el PP, aunque la candidatura de este último fue la más votada. En las elecciones del pasado domingo, Ciudadanos ha perdido uno de sus ediles, que lo gana el PSOE, aunque es la lista menos votada. Estos días los socialistas tendrán que decidir si hacen lo mismo que hace cuatro años o dejan gobernar al PP como lista más votada. Dice Mar Alcalde que esta decisión no estará condicionada por lo que haga el partido naranja en Aranda. “Los datos son los que son pero nadie me ha comentado que esto entre en ningún tipo de lote, ni de negociación; en el caso de Peñaranda de Duero los compañeros han trabajado mucho y ellos son los que se van a encargar de la negociación”, garantiza la secretaria del PSOE.