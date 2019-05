Egea: "Me gustaría seguir, pero es una decisión de la directiva"

Salvo milagro, todo apunta a que el Real Oviedo disputará este domingo el último partido de la temporada en el Carlos Tartiere. Los azules tienen el 1,65% de posibilidades de entrar en play-off y, sus cuentas para que se produzca una carambola casi imposible, pasan por ganar los dos partidos restantes y esperar que sus dos rivales directos, Cádiz y Dépor, sumen como mucho dos y un punto respectivamente. Si alguno de los dos gana esta jornada, o el Oviedo pierde o empata, automáticamente se terminarían las mínimas opciones de los carbayones.

“Tenemos posibilidades. Pocas, sí, pero mientras las haya tenemos que pelearlas. No hay que bajar la cabeza ni ser pesimistas. Queremos estar siempre en los primeros lugares, pero faltando dos partidos no está mal tener opciones de playoff. Mi experiencia hace que sea optimista, pero con sentido común. Han llegado a 60 puntos y uno como responsable de todo tiene que tener fe”, comentaba Sergio Egea.

Hasta mañana no conoceremos la convocatoria, pero el entrenador siguen sin poder contar con Forlín y Javi Muñoz, que todavía no se han recuperado de sus diferentes molestias, Además Yoel Bárcenas finalmente adelantará su concentración con Panamá y no disputará los dos últimos encuentros con la elástica azul. Por otro lado, ha informado esta mañana el club que Nereo Champagne sufre una meniscopatía en la rodilla izquierda y causará baja este domingo. Alfonso, que no juega desde la jornada 10, ocupará su lugar en la portería.

“Nereo tenía un pellizco en el menisco, se lo van a alisar y no podremos contar con él. Forlin no termina de recuperar y Javi Muñoz tiene un problema también. Bárcenas se ha comportado muy bien no yendo a las convocatorias con Panamá. Le hemos dado un descanso para que llegue bien con la selección. Entrena, pero no vamos a contar con él”, destacó el técnico argentino.

“Estamos contando con Javi, Jimmy, Viti, Steven, Edu, Borja y Gorka. La cantera está trabajando bien. Ha hecho una gran temporada el Vetusta y se merecen jugar, pero no puedes sacar de lado a los profesionales que han estado meses currando”, añadió. Otros futbolistas como Saúl Berjón, Christian Fernández y Javi Hernández volverán a la lista después de haber cumplido un partido de sanción.

Egea también fue cuestionado sobre su futuro y no dudó en mostrar su deseo de continuar al frente del banquillo azul la temporada que viene: “Cuando vengo a Oviedo me plantean siete partidos. Me gustaría seguir aquí, pero es una decisión de la directiva. Tienen libertad para decidir. Hablo mucho con Joaquín del Olmo. Quiero a este equipo, las derrotas me preocupan. Vine con ganas de trabajar y estamos en esa dinámica”.

El rival

El Rayo Majadahonda lo tiene muy complicado para salvarse. Incluso podría consumar su descenso esta misma jornada en el Carlos Tartiere. El conjunto de Antonio Iriondo, que en la última jornada descansará y sumará la victoria del Reus, está a tres puntos de la permanencia, que marca el Lugo con el que tiene el golaveraje perdido. No el particular, que está empatado, pero sí el general porque los gallegos tienen una diferencia de siete goles respecto a los madrileños. El cuadro lucense tendrá un duelo directo este fin de semana en su casa ante el Tenerife.