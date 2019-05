Lo que arriesga el interino

Los tres anestesistas que destaparon las irregularidades en la OPE de Osakidetza temían desde el principio represalias laborales. Tuvieron la osadía de hacerlo siendo dos de ellos interinos. Por eso, el martes, después de que Marta Macho reafirmara ante el juez su denuncia le pregunté por su trabajo. "Estamos trabajando mucho, faltan anestesistas...", me contó entre risas.

El resto de la historia ya la conocen. Un día después, Osakidetza le ha comunicado que la persona cuya baja cubre, se coge excedencia y mañana se acaba su contrato. No sólo eso. Ella y Manoel, otro de los denunciantes, son los primeros en la lista de sustituciones y no les han llamado.

Donde ESK ve venganza, Osakidetza, el procedimiento habitual. Igual ha sido casualidad, pero no se percibe así. Ejemplo: a los sindicatos, partidos siguen llegando denuncias, pero son anónimas. Como la última de Urología. Será fácil, de todos modos, chequear la voluntad del ente: si no ha habido represalias, la volverán a contratar. Ayer le dijeron que lo harán. Necesitan anestesistas. Pero más aún profesionales valientes, no dóciles...que al final triunfan los mediocres con la boca cerrada. Te seguiremos la pista, Marta.