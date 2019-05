Horas de más, empleos de menos

El informe trimestral elaborado por Comisiones Obreras sobre las horas extra sitúa a Cádiz como la segunda provincia andaluza donde más horas extra se realizan en toda Andalucía. 77.710 es el total de horas que los gaditanos llevan a cabo de más en sus trabajos, de las cuales 22.307 no son remuneradas. Más de veintidós mil horas que quedan en el vacío y que no son reconocidas económicamente por parte de los empresarios.

Esas 77.710 horas extra equivalen a 1.943 empleos semanales a tiempo completo que no se han creado porque recaen sobre un trabajador, en lugar de, por ejemplo, dos personas contratadas, y las horas extra no remuneradas impiden la creación de 558 puestos de trabajo en la provincia gaditana. Números que reflejan una tendencia por parte de los empresarios de evitar las nuevas contrataciones y cargar de horas a los trabajadores que están en plantilla, una actitud que critica Lola Rodríguez, responsable de Comisiones Obreras en Cádiz: "Muchos se están llenando los bolsillos ahorrando a costa de los trabajadores", al tiempo que apunta directamente a la patronal como la responsable de los resultados del informe.

Un informe que se ha llevado a cabo a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2019 y que pone el foco especialmente en el montante de horas no remuneradas, así como en los sectores y perfiles de la provincia que salen peor y mejor parados. El sector del transporte cuenta con un mayor porcentaje de horas extraordinarias que no son pagadas, seguido del de intermediación financiera. En contraposición, sectores que, a priori, siempre han sido concebidos como propensos a realizar horas extra y que no fuesen reguladas ni remuneradas como la construcción o los empleados del hogar, son los que menos sufren este problema.

El documento rompe otra vieja leyenda: los directores y gerentes son quienes más horas extra 'echan' y a quienes menos se les pagan, un 97,1% de sus horas son gratis. Tras ellos, los técnicos y profesionales de apoyo y los técnicos y profesionales intelectuales, y en último lugar los empleados de restauración y comercio, con un 23,9% de horas no remuneradas y los operarios de maquinaria con un 17,4%.

Si se atiende al nivel de formación, quienes más horas extra hacen, y a quienes menos se les remuneran es a aquellos que disponen de estudios primarios simplemente, pero a partir de ahí, el informe demuestra que cuanta más formación se tiene, más vulneraciones se cometen con el derecho a que las horas extra sean remuneradas. Así, quienes disponen de la primera etapa de secundaria como mucho tienen un 14,2% de horas extra por las que no reciben compensación económica, el 21,2% de las horas que realizan los que han alcanzado la segunda etapa de secundaria no son reconocidas económicamente y quienes disponen de formación dejan de cobrar el 47,6% de sus horas extra.

Es habitual pensar que el que trabaja a jornada parcial acaba echando más horas extra, pero el documento elaborado por el sindicato demuestra lo contrario. A quien dispone de jornada completa se le pagan menos horas extra que a aquellos que desarrollan su actividad laboral a tiempo parcial, y según el tipo de contrato, el gaditano o gaditana con un contrato indefinido hace más horas extra sin que le sean remuneradas que los que tienen un contrato temporal.

Tópicos que desmonta este informe, que además contempla al perfil más habitual de trabajador que no cobra sus horas extra: una mujer, de más de 55 años, contratada a tiempo completo y de forma indefinida. Un 'trabajador tipo' que rompe el estereotipo del joven explotado. No son los jóvenes los que más horas extra no remuneradas realizan (17,4% de horas) sino los mayores de 55 años, que solo reciben remuneración por 3 de cada 10 horas 'de más' que está en el trabajo.

El perfil demuestra, además, que la brecha salarial y de género sigue muy patente en la sociedad gaditana. Un 6% más de mujeres que de hombres 'regalan' horas extra a su empresa.