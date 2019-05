José Benlloch considera que el PSPV está dando "una imagen lamentable" en la elección de los diputados provinciales

La elección de los 12 diputados provinciales ha dividido al PSPV de Castellón. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado que se ha quedado "perplejo" con la decisión de la Ejecutiva provincial, que lidera Erneste Blanch, que ha dejado sin representación a municipios como Vila-real, Vall d’Uixó o Benicarló. Benlloch considera que están dando "una imagen lamentable".

La Ejecutiva provincial del PSPV de Castellón ha elevado al Comité Federal una propuesta de 12 diputados provinciales. El secretario general provincial, Ernest Blanch, ha elegido a Santi Pérez, del partido judicial de Els Ports, por el Partido Judicial de Vinaròs, a Ruth Sanz y Fernando Juan, en Llucena, Josep Martí, en Nules, Ximo Huguet, Luisa Monferrer y Manel Martínez, y en Castellón, Carles Selma, Patricia Puerta, Santiago Agustí, Abel Ibáñez y Virgina Martí.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado esta mañana en una rueda de prensa, que de momento se tarta de "una propuesta, que no es definitiva, pero que no comparte". Benlloch ha pedido a los órganos superiores del PSPV que corrijan esta situación, porque se trata de "un error" excluir al 80 por ciento de la población de la provincia, porque municipios como la Vall d’Uixó, Benicarló o Vila-real se han quedado sin representación, y considera que si no se producen cambios, estará "muy decepcionado" con su partido.

Varios alcaldes de municipios importantes también han señalado a Radio Castellón, que la propuesta de la Ejecutiva provincial es incoherente, y no entienden los parámetros que han elegido para excluir a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes. Los secretarios comarcales propusieron nombres como la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, la de Benicarló, Xaro Miralles, o la de la Vall d'Uixó, Tania Baños, pero ninguna ha sido elegida como diputada provincial.

José Benlloch también ha señalado que el modelo que plantea Ernest Blanch "no es del siglo XXI" y ha explicado que si quiere eliminar las asambleas comarcales, que lo diga claramente, porque el partido no ha respetado las decisiones de las asambleas, cuyos representantes fueron elegidos en unos comicios internos.

Benlloch ha advertido que si Vila-real no tiene representación en la próxima legislatura en la Diputación, desde el Ayuntamiento "seguirán exigiendo las inversiones que les corresponden", porque el municipio "aporta nueve millones de euros al presupuesto" de la institución provincial, que cada año alcanza los 130 millones de euros.