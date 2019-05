Matanza de animales en la marjaleria

Un vecino de la marjaleria de Castellón denuncia que la pasada madrugada alguien entró en su casa y comenzó a matar a los animales que tenía en la finca.

Al parecer, tras entrar en la casa y matar a algunos ejemplares subieron a una azotea y siguieron con la cacería. En total, han matado a 15 animales entre ocas, pavos, gallinas y patos. El vecino ha interpuesto una denuncia ante la policía para que detengan a los responsables y aclarar lo sucedido.

El dueño ha manifestado su indignación en las redes sociales con este mensaje:"No se quien eres, tu que has hecho esto a mis animales esta noche. Te vimos con tu rifle a perdigones, rematando la faena despues de haber entrado. Lo que has hecho no tiene nombre. Quizas, te hayas sentido muy hombre y valiente al hacerlo. El daño que hiciste jamás lo entenderás, porque las "personas" como tu, los que matan sin razon, los que no saben lo que es la empatia, no entienden lo que se prueba a ver las lagrimas de tu hijo cuando se encuentra esto al despertar para alimentar sus animales. Serás satisfecho ahora. Espero no tener nunca la mala suerte de encontrarte. El karma te devolverá cada uno de tus plomos."

