La informática contra la democracia

“A las siete y veinticinco minutos de la tarde, damos por concluidas la revisión de las actas electorales en Córdoba...”, anunciaba con alivio el juez decano y presidente de la Junta Electoral de Zona , Miguel Ángel Pareja Vallejo, después de siete horas y media de revisión de las actas de la votación del domingo.

Reunión de la Junta Electoral de Zona / Cadena SER

“Comprueben los resultados para ver si están conformes”, explicaba a los apoderados de los diferentes partidos presentes en la sala.

La respuesta no se hacía esperar. Los representantes del PSOE, Antonio Rojas y Antonio Poyato, advertían de que las actas no se habían modificado, no habían actualizado los cambios: “A nosotros nos faltan 280 votos”.

Antonio Rojas del PSOE pidiendo la comprobación de mesas / Cadena SER

Lo mismo hacían poco después los representantes de Ciudadanos, de Vox y del resto de partidos, ante el presidente y del secretario de la Junta ElectoraL, que hacían comprobaciones para ver por qué las actas no aparecían modificadas, después de siete horas de cambios.

Apoderados del Partido Popular y Ciudadanos hacendo las comprobaciones de las actas / Cadena SER

Minutos más tarde, y a preguntas de los representantes de los partidos políticos el secretario de la Junta Electoral de Zona, Juan Calzado, explicaba, "las modificaciones hechas en este acto se han guardado todas, otra cosa es que al generar la documentación el sistema informático no las haya actualizado, tendremos que esperar a ver si las carga o volver mañana".

Dos horas y media más se llevó la espera y la comprobación mesa por mesa en varias ocasiones hasta que todos los votos cuadraron y se firmaron las actas.

Alrededor de las nueve y veinte de la noche, el juez decano levantaba la sesión: "Ya se han volcado los datos, ha habido problemas informáticos, pero ya se han solucionado".

Pareja Vallejo agradecía acto seguido a los representantes de los partidos y de la propia Junta Electoral de Zona "su compromiso , su paciencia y su colaboración" y concluía la reunión que había comenzado once horas y media antes.

Los apoderados de los distintos partidos no recordaban una sesión tan maratoniana como la de ayer desde las Municipales de 2015 cuando el PP pidió un nuevo recuento de votos en la capital.