El Nueva Elda cierra la mejor temporada de su historia

El C. D. Nueva Elda F. S. ha cerrado la mejor temporada de su historia al acabar el torneo de la regularidad en el Grupo 4 de la Segunda B, en tercer puesto de la tabla clasificatoria con los mismos puntos que el segundo clasificado, el Leganés F. S., al que no pudo arrebatar el subcampeonato liguero por tener peor golaveraje particular con los pepineros.

Aunque la campaña pasada, la de su debut en la categoría, también acabó en tercer lugar, los eldenses han mejorado sensiblemente sus números particulares al haber sumado dos puntos más (67) que en la 17/18, han ganado los mismos partidos (21), han empatado dos más (4) y han perdido dos menos que el año pasado (5). En el capítulo goleador, el Nueva Elda ha presentado peores números al haber marcado 125 goles, nueve menos, aunque donde ha brillado notablemente ha sido en la faceta defensiva demostrando una llamativa fortaleza, portería incluida, encajando 25 goles menos que la temporada pasada.

Cabe recordar que el preludio de esta magnífica campaña fue haber dejado en la cuneta al Manzanares F. S., equipo de Segunda División, en la primera eliminatoria de La Copa del Rey, aunque cayó en la segunda ante el Levante F. S. de Primera División.

Salvo cambio de última hora poco probable, David Valverde "Dada" seguirá en el banquillo del equipo eldense la próxima temporada tal y como él mismo dejó entrever en el programa "SER Deportivos Elda - Vinalopó" de Radio Elda - Cadena SER.