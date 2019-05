Sandro Pérez sale de Chiva liderando el Campeonato de la Comunidad Valenciana

El circuito de la localidad valenciana de Chiva fue escenario el pasado fin de semana, de la tercera prueba del Campeonato de Karting de la Comunidad Valenciana donde el joven piloto eldense, Sandro Pérez, tras superar numerosos contratiempos, salió liderando la clasificación general.

El sábado, Sandro Pérez y su equipo, Monlau Karting Team, completaron un duro día de trabajo en el que encontraron dificultades para hacerse con la mejor puesta a punto, sobre todo en el chasis. Las condiciones de la pista cambiaban ya que el viernes llovió y en la primera tanda de la mañana, el trazado todavía contaba con partes deslizantes. Sin embargo, equipo y piloto no dejaron de trabajar en todo momento y por la tarde dieron con la tecla encontrando un ‘setting’ que le permitía a Sandro encontrarse cómodo encima del kart.

Sandro Pérez / Hawkers

El domingo en el warm up, finalizaron en la primera posición y después, en la sesión cronometrada, logró terminar en la segunda plaza. De esta forma, en la primera manga del día se colocaba por detrás del poleman en parrilla. No obstante, se adelantó un tanto en la salida y eso supuso una penalización en la clasificación final de la manga. Cruzaba la línea de meta cuarto, pero con la sanción quedó relegado al sexto lugar. En la segunda manga partía en esa misma posición, sexto, y a pesar de que en la segunda vuelta perdió una posición, fue alcanzando un gran ritmo y constancia que le llevó a liderar la carrera. Tras una dura lucha con otros pilotos, finalmente cruzaba la línea de meta segundo, una posición que no pudo celebrar en el podio, al ser de nuevo penalizado por un pequeño error en la última curva.

A pesar de ser un fin de semana de contratiempos y dificultades, Sandro salía de Chiva como líder del campeonato a un punto del segundo clasificado.

La próxima cita del piloto será el Campeonato de España de Karting los próximos 8 y 9 de junio en el mismo circuito de Chiva.

Fuente: Hawkersmotorsport.com