Último pleno en Petrer para muchos concejales que no renovarán su cargo la próxima legislatura

La última sesión plenaria de esta noche pondrá el punto y final a la legislatura y a muchos concejales que, o bien porque su partido no ha podido entrar a formar parte del gobierno local, porque no ha obtenido el número de ediles necesarios o porque no se presenta en la lista, no volverán a sentarse en los sillones de la corporación municipal.

El PSOE, que ha obtenido 13 concejales y mayoría absoluta solo mantendrá a Irene Navarro, Fernando Portillo, David Morcillo y Ramón Poveda despidiendo a Consolación Freire y María Salud Sánchez.

El Partido Popular por su parte, partido que obtuvo nueve concejales en los comisiones anteriores y ahora solo cinco, mantendrá a Pepa Villaplana, Reme Amat y Óscar Payá mientras que despedirá Carlos Andreu, Mari Carmen Chico de Guzmán, Juan Salvador Amat, Juan José Pellín, Concepción Navarro y a Fermín García, último en la lista con la que concurrían a las elecciones.

Esquerra Unida ha pasado de dos concejales y formar parte del gobierno a obtener solo uno por lo que repetirá Rafael Masiá pero no así Javier Martínez que, ya no se incorporaba a la lista dejando la primera línea política.

Mientras que Podem Petrer de dos concejales ha pasado a no tener ninguno por lo que despedirá a Sergi Cremades y a la actual alcaldable, Carmen Herrero.

Lo mismo ocurre con Compromís, de pasar a formar parte del gobierno municipal en esta nueva legislatura desaparecerá como formación del ayuntamiento y así su actual concejala y alcaldable, Silvia Rodríguez.