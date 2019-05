Seis concejales de Sax se despiden en sesión plenaria

Esta tarde se celebra el último pleno ordinario en el Ayuntamiento de Sax. Un pleno en el que se tratarán puntos de gestión o de consenso, como la anecdótica renuncia del concejal de Izquierda Unida, Antonio Rico, a su acta, cuando la legislatura termina, o una moción presentada por todos los grupos políticos en apoyo al uso de la pólvora en los actos festeros de Moros y Cristianos.

Una sesión que servirá de despedida para seis de los 13 concejales que conforman la Corporación de Sax.

En el Partido Popular no repetirán como concejales Mari Carmen Cascales ni Ramón Aguilera. En el PSOE se despide Raquel Olivares, en Sax Importa dice adiós Fina Navalón y en IU, Antonio Rico, que no acudirá al pleno ante la renuncia ya oficial de su acta. Tampoco repetirá Javier Martínez, concejal no adscrito, tras su salida de Sax Importa.

En cambio, sí estarán en la nueva Corporación, Juanjo Herrero, Irene Jiménez y Máximo Gil, desde los socialistas, al igual que José María Espí y Justo Herrero, desde Sax Importa, y Laura Estevan y José Martínez, desde las filas del PP. Se incorporan por la Agrupación 03630 Manuel Gómez (quien ya fuera concejal socialista en Sax en dos legislaturas anteriores) y Ana María Bustos.