"Nuestro objetivo será acabar como campeones"

Para el presidente del Xerez DFC, no haber metido al equipo en liguilla no ha sido un fracaso, sólo “una decepción”. Califica de “muy buena” la temporada y agradece a los técnicos y jugadores “el enorme esfuerzo que han realizado este año”.

Rafael Coca se muestra muy ambicioso ante los periodistas: “La temporada que viene tenemos que ser campeones. Con tres mil socios, tenemos que elevar nuestras exigencias, porque quedar campeón tiene sus ventajas y esta afición lo merece”.

Para el mandatario xerecista, “ya no vale como la temporada pasada decir que vamos a intentarlo. Tenemos el rodaje hecho en Tercera y ahora hay que lograr entrar como campeones, es lo que le voy a exigir al director deportivo y al entrenador que llegue".

Sobre la demora incomprensible a tenor de las explicaciones dadas tanto por el director deportivo como ahora por el presidente mantiene que “el acuerdo verbal está cerrado con García Tébar, pero no he firmado nada, cuando yo firme estará hecho. No nos separa nada, sólo un muro que es la firma. Estamos de acuerdo ambas partes en las condiciones, resta plasmarlo".