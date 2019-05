La jornada se iniciaba las 10 de la mañana, en la Guardería Municipal, que era el centro que acogía gran parte de las actividades, con el ‘Acto Conmemorativo del 25 Aniversario de la Asociación de Mujeres Elaia’, con presencia del alcalde de la ciudad, José Luis Hidalgo, la concejala de Igualdad y Bienestar Social, M ª Teresa García y de las cuatro presidentas de la asociación a lo largo de sus 25 años de historia.

Coincidía la celebración con el cambio, al frente de la Asociación de la presidenta y nueva junta directiva, a partir de ahora, Águeda Grande Ibarra.

Aunque durante el acto se hacía mención y reconocimiento a las cuatro presidentas: Isabel Sánchez Balboa, Isabel M ª Cascales López, Lina Gámez Martínez y Águeda Grande Ibarra.

Intervenían la anterior presidenta, Lina Gámez, que mencionaba a las anteriores presidentas y agradecía la permanente colaboración desde el Ayuntamiento de Jódar, “… El ayuntamiento colabora con nosotras en todo lo que necesitamos, en todo lo que le pedimos, en instalaciones. Al Centro de la Mujer, también le doy las gracias, porque siempre que las necesitamos, para papeleo o para lo que sea, siempre nos ayudan. A todas nuestras socias, que sigamos trabajando y que sigamos empoderándonos, como lo estamos haciendo. Y que la cosa siga para adelante…”.

El alcalde, José Luis Hidalgo, recordaba la fecha exacta de su creación y animaba y agradecía el trabajo que vienen realizando, “… 23 de marzo de 1994… 25 años que parece sencillo, pero no. Una Asociación de Mujeres y hace 25 años, tenía su complicación, tenía su relevancia, os costó muchísimo trabajo… Surgió de una reunión de mujeres, el Centro de Información a la Mujer organizo unos talleres, unos cursos… Y en cuanto os juntasteis unas pocas, de allí nació la Asociación… En 25 años, por fortuna, se ha avanzado muchísimo. Queda camino. Pero la realidad es muy distinta, a la de hace 25 años. Y eso, en gran medida, es por el trabajo, de concienciación, que habéis realizado. Muchas veces trabajo arduo, poco agradecido, nadie quiere ser presidenta, nadie quiere asumir la responsabilidad… Al final queda la satisfacción del trabajo bien hecho. Y queda, mirar atrás, y ver el gran camino que habéis recorrido, en estos 25 años. Animaros a que continuéis así, y, por supuesto, darle las gracias a las tres presidentas anteriores y a la actual, por el trabajo que estáis realizando… Que disfrutéis de este día. Que disfrutéis de estos 25 años de trabajo y de los próximos 25…”.

Las palabras más emocionadas eran las de la primera presidenta, Isabel Sánchez Balboa, “…Estoy muy agradecida de que os hayáis acordado de mí, hoy. Yo ya ni me acordaba, sabía que era por estas fechas pero tampoco me acordaba, exactamente, que ya eran los 25 años, porque el tiempo pasa rápido. Muy contenta. Parece mentira que hayan pasado tantísimos años. Que los principios no fueron fáciles. Porque la mentalidad que, entonces, teníamos todos, no es la misma que la que, afortunadamente, hay ahora, hemos cambiado muchísimo y hemos evolucionado, sobre todo la mujer. La mujer es la que más ha evolucionado. Y aquello que comenzó con unas charlas, un taller que hizo el Centro de la Mujer, estaba Inma y Loly, de técnicas. Aquello terminó con esto, con una asociación que yo estoy muy contenta. Y espero que dure, por lo menos, 100 años más…”.

A continuación se ofrecía a todas las socias presentes y típico desayuno galduriense, elaborado por ellas mismas.

Mujeres asistentes a la comida de convivencia / Asociacion Mujeres Elaia

Para, posteriormente, realizar una ‘Visita guiada a los Lavaderos Municipales y al Museo-Casa Hermandad del Stmo. Cristo de la Misericordia’.

El almuerzo consistía en la degustación de una gran paella. Cerrándose la jornada con café y una sesión de animación.

Junta directiva

La nueva directiva está compuesta por Águeda Grande Ibarra, como presidenta, María Germán Gómez, como vicepresidenta, Juani Vílchez Grande, como tesorera y Lina Gámez Martínez, como secretaria. La asociación en estos momentos supera las cien socias.