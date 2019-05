Hace solo dos años Rubén de la Barrera lideró el histórico ascenso de la Cultural a la Segunda División, a la que no se pudo aferrar meses después en un descenso traumático. Con la perspectiva que otorga el paso del tiempo y desde su cercanía a la Academia Aspire, el técnico gallego calibró en Radio León el impacto del pésimo resultado de la temporada recién concluida en el cuadro blanco y los efectos de la esperada reducción presupuestaria.

De la Barrera, que entrena en la primera división catarí al Al Ahly, conjunto perteneciente a Aspire, asegura que "la Cultural sigue estando en las mejores manos posibles. La sensación de decepción cambiará cuando empiece el movimiento. Creo que los leoneses y culturalistas puden estar tranquilos, pero a partir de ahí esto es deporte. No me consta que Aspire quiera salirse, no participar". Su reflexión deportiva de lo que está por venir le lleva a mirar al pasado: "con otros presupuestos se puede competir y optar a todo. No tiene más secreto que juntar a buenos futbolistas. En Segunda B creo que, más allá de la reducción, a esos recursos podrás optar. En mi año en Segunda B la Cultural era bastante menos de lo significa ahora. El jugador top de la categoría quiere venir. Que haya un director deportivo es fundamental".

En la entrevista concedida a "León Deportivo", el entrenador repasó sus primeros meses en el fútbol asiático en el que repetirá el próximo ejercicio y sus anhelos futuros como pertencer al Deportivo de La Coruña, el equipo de su niñez y de su corazón.