Empiezan los ceses en el PSOE

Lo que venía siendo un rumor durante toda la campaña se ha confirmado y es que el número 4 de la lista socialista no cogerá el acta como concejal en el Ayuntamiento medinense. Así lo ha asegurado el propio Germán Sáez a la Cadena SER y lo ha oficializado en la junta electoral.

Sáez fue concejal de urbanismo y portavoz socialista en la primera legislatura de Teresa López y dimitió unos meses antes de las elecciones de 2015 por cuestiones personales y no perjudicar al partido de cara a ese proceso. En la segunda legislatura de López no estuvo presente pero este año, dados los problemas que esta tenía para completar la candidatura, en los últimos días lo convenció y, como apuesta personal, decidió relegar a puestos secundarios a otros candidatos para ubicarle a él en el puesto 4.

Durante la campaña corrió el rumor que apuntaba a que, de no producirse la victoria de los socialistas, este no aceptaría el acta y hoy lo ha confirmado el propio Sáez quien ya ha comunicado su decisión a la junta electoral. Comienza el baile de concejales en el partido socialista antes de la configuración del ayuntamiento puesto que el siguiente en la lista, Luis Manuel Pascual, secretario general del partido, asegura que está pensando si acepta o no ese acta.