Vox advierte: "El que quiera algo de VOX, que llame a VOX". La formación de ultraderecha advierte de que no apoyará ninguna investidura si no se cuenta con ellos. Así de claro se ha expresado en los micrófonos de la Cadena SER el portavoz de la formación de Abascal en Murcia, David Ibañez.

Declaraciones que van en la línea de lo expresado ayer por Santiago Abascal, líder de VOX. Es "imposible" que su formación apoye un "pacto ajeno" de PP y Ciudadanos en el que no se respeten sus votos y ha avisado de que no habrá "ningún gobierno" de derechas en el que participe Cs apoyado por Vox "si antes no se firma un acuerdo". Lo contrario, sería una falta de respeto a los votantes de VOX.