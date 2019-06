Cuidar hasta la muerte

En A Vivir Salud con Maica Sánchez y el Dr. José Martínez hablamos sobre los cuidados paliativos con Ana Navarro, Médica de los Equipos de Atención Domiciliaria.

La Región de Murcia cuenta, desde hace doce años con el Plan Integral de Cuidados Paliativos. Desde el punto de vista domiciliario se trata de un recurso equitativo que da cobertura a toda la Región de Murcia, con enlaces en todos los hospitales del SMS que sirven para coordinar a los equipos de médicos y enfermeros de cuidados paliativos con los pacientes que requieren su atención. Aunque parezca increible, en otras comunidades autónomas los cuidados paliativos de los pacientes quedan en manos de entidades religiosas que sólo atienden a sus feligreses en este último momento de la vida.

La Dra. Ana Navarro explica que, en la actualidad, no existe en la Región de Murcia la especialidad de medicina paliativa, por lo que los profesionales deben formarse de manera externa para desempeñar esta función. Navarro afirma que "Tradicionalmente la medicina se ha dedicado básicamente a curar, dejando un poco al margen este momento tan importante y tan trascendental que es el final de la vida de una persona en un proceso de una enfermedad incurable. Es fundamental que cambiemos esa mirada, en el momento en el que la enfermedad avanza y no podemos curar y lo que estos pacientes necesitan es atender otras necesidades".

Esas necesidades pasan, en primer lugar por cuestiones físicas como el dolor o las nauseas. "Es necesario resolver ese dolor que le está alterando la calidad de vida al paciente antes de centrarnos en resolver otras cuestiones", añade la Dra. Navarro antes de explicar que todos los pacientes que se enfrentan a una enfermedad incurable necesitan atender otras cuestiones como son: "la adaptación emocional y psicológica, necesidades sociales y necesidades espirituales".

En ocasiones, situaciones no resueltas para un paciente llegan a influir en el dolor físico. Asuntos familiares no resueltos, problemas económicos o temas pendientes llegan a impedir la resolución de un dolor y bloquean el camino al paciente para que pueda aceptar su situación y despedirse en paz. Por eso, la Dra. Navarro insiste en la importancia de planificar cómo nos enfrentamos a la muerte, expresando nuestras decisiones en el Documento de Voluntades Anticipadas, pero aún es más importante que la sociedad comience a mirar la muerte como parte de la vida y que se hable de todo "de manera más natural", pudiendo planificar todo de manera anticipada "y no dejando los asuntos más importantes para cuando ya no hay tiempo".

Los equipos de cuidados paliativos extienden su atención a la familia "porque es un proceso que afecta a todos, es una situación de dolor, de crisis y de sufrimiento en la que todos se ven afectados". Una actuación dificil en la que se acompaña a todos los miembros de la familia en su proceso de adaptación que va, más allá de lo físico y que engloba también el aspecto psicológico e incluso económico.