Hoy he tenido un sueño muy especial.

He soñado que todos los líderes renunciaban a cualquier tipo de insulto, se comprometían a debatir, a realizar una crítica constructiva, a valorar las propuestas interesantes de los otros grupos, a no considerar al contrincante como un enemigo, sino como un adversario.

He soñado que se rompían los cordones sanitarios. Nuestros dirigentes consensuaban los temas de interés para la población: el Paro, la educación, la sanidad, las políticas sociales, el futuro de nuestra tierra, aprobar medidas realistas para luchar contra la Palencia Vaciada…

He soñado que en algunos lugares se llegaban a acuerdos transversales que rompían con los dos bloques antagónicos en los que se estaba dividiendo nuestra sociedad.

He soñado que se prohibían los sobresueldos, desaparecían los cargos elegidos a dedo, algunos candidatos se iban a su casa para facilitar posibles consensos.

He soñado que en muchos pueblos los diferentes colectivos se unían para hacer cosas juntos, dejando a un lado las viejas rencillas.

He soñado que se ponía a la persona en el centro de todas las legislaciones frente a la economía y el dinero.

He soñado que el sueldo mínimo interprofesional se igualaba con el de los países de Europa y que las personas comenzaban a poder ahorrar y a mirar al futuro con esperanza.

He soñado que se promovía la cultura del encuentro con los inmigrantes y con los refugiados que venían a nuestras fronteras, rompiendo con tantos muros y concertinas.

He soñado que no había muertes por la violencia machista. Los hombres y mujeres tenían las mismas posibilidades y oportunidades. He soñado que eran perseguidos todas las personas que difunden vídeos como el de Iveco.

He soñado que no se dejaba utilizar las redes sociales a los que se dedican a insultar, despreciar, lanzar injurias…

He soñado con una Europa y un mundo en que todas las personas tengan las mismas posibilidades de tener éxito, sin importar el sexo o el color de la piel, respetándonos los unos a los otros, tratando de crear un mundo de Paz donde se condene cualquier guerra y cualquier tipo de violencia.

Los sueños son sueños, pero se pueden cumplir. Creo que todos queremos lo mejor para nuestro país, comunidad, provincia, pueblo y ciudad. Si nos unimos en lo esencial, lo que parece una utopía se hará realidad. Y el mejor sueño posible es que todos apostemos por lo que nos une y dejemos a un lado los extremismos.