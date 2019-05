Igor Zubeldia, mejor realista 2018-19

Igor Zubeldia es el ganador del premio al mejor jugador de la Real Sociedad en la temporada 2018-19 a juicio de los votos de los contertulios de nuestra 'Real Tertulia' y de las votaciones de nuestros oyentes en las redes sociales. El centrocampista azkoitiarra se ha pasado por SER DEPORTIVOS GIPUZKOA para agradecer un galadrón que otros años habían ganado Imanol Agirretxe, Carlos Vela, Gero Rulli, Íñigo Martínez, Asier Illarramendi y Mikel Oyarzabal.

-¡Zorionak Igor!

Eskerrik asko.

-Es un premio humilde, pero lo damos con mucho cariño, porque lo eligen nuestros contertulios, que siguen todas las semanas la actualidad realista; y nuestros oyentes...

Al final aunque sea un premio humilde, todos son bienvenidos. Porque es el fruto de un buen trabajo. Habeis decidido vosotros y se agradece mucho.

-Quiere decir que tu temporada ha sido buena, y no era fácil, porque era la de empezar a mantenerse en el primer equipo.

Pues sí, justo el día que debuté, pensé que había hecho lo más fácil, y ahora me falta lo más difícil. Pero creo que este año me he asentado en el primer equipo, he hecho un buen año, y he sido yo mismo jugando a fútbol.

-¿Puede considerarse que ha sido la temporada de su confirmación en Primera?

Te puedo decir que sí. Al final el año pasado estaba en el primer equipo, pero tampoco tenía tanta importancia, no tuve tantos minutos como este año, y no estaba con tanta confianza. Pero esta temporada he sentido la confianza de los dos entrenadores que hemos tenido, y estoy agradecido a los dos. Y por ahí estoy muy contento.

-Es que encima ha tenido que dar un paso al frente con la lesión del capitán Illarramendi...

Siempre escuchas que si debo jugar con Illarra o mejor sin él.... A ver, yo desde el principio he intentado lo mejor que se hacerlo, y luego cuando ha faltado él, he asumido su rol y he tirado del carro, y lo he hecho bastante bien, pero se que soy joven y tengo mucho margen de mejora.

-Sin Illarra bien, pero con el capitán también, a ver si van a pensar que no eres compatible con él...

Con Illarra, con Zuru...con quien sea. Cuando estoy en el campo intento hacerlo lo mejor posible, intento disfrutar, me da igual quien esté al lado, y con quien sea adelante.

-La pena es que su buena temporada a nivel individual no ha venido acompañada por una buena temporada a nivel colectivo...

Todos sabemos que tampoco ha sido la mejor temporada, la que nosotros esperábamos, no ha sido buena. Nos ha faltado un punto de irregularidad, pero aún no siendo la mejor temporada hemos llegado con opciones de Europa hasta la última jornada, y eso también debemos valorarlo.

-¿Ha aprovechado para descansar unos días antes del europeo sub-21?

Sí, me ha dado tiempo. Pero no he podido descansar del todo, he tenido que entrenar un poco porque no estoy 100% de vacaciones, tengo que ir a la concentración en Madrid, y ya pensando en eso.

-¿Y mira las noticias que surgen en el entorno de la Real?

Pues si te digo la verdad, desconecto de todo eso. Y no me entero de nada, sólo se que ha renovado Zaldua, y me alegro mucho por él.

-Ya le informo yo, Portu está casi cerrado, ¿qué le parece ese jugador contra el que ha jugado cuando se enfrentaron al Girona?

Primera noticia que tengo de eso, en serio. No he escuchado nada. Si viene, bienvenido será, me parece un buenísimo jugador, que da velocidad al ataque, que hace buenos desmarques de ruptura muy bueno, y si viene, será muy bueno para el equipo y nos vendrá muy bien.

-Primer Europeo sub-21 de su carrera, con otros compañeros de la Real como Oyarzabal y Merino, ¿cómo lo coge?

Otro premio para mí, no es nada fácil estar en ese europeo en mi puesto, porque están los mejores jugadores que están en grandes equipos. A ver si tengo minutos y puedo ayudar a llegar lejos, y disfrutamos todos.