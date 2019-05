Iberia se compromete a reembolsar los billetes de avión a Maialen Axpe

Maialen Axpe no ha podido competir en la prestigiosa Diamond League porque Iberia no facturó sus pértigas de competición para viajar a Estocolmo. La compañía en cuestión con la que tuvo el problema fue Iberia, que se ha puesto en contacto con la Cadena SER para ofrecer su versión de los hechos y comprometerse con la atleta de Mondragón a reembolsarle los billetes que tenía para viajar a esta competición.

Axpe se ha pasado este jueves por HORA 25 DEPORTES GIPUZKOA para ofrecer su versión de los hechos y señalar que la compañçia en ningún momento le dio todas las opciones que tenía disponibles para que las pértigas pudieran llegar a tiempo a Estocolmo. "Nos dijeron no entraban, pero eso es mentira, porque siempre miramos qué tipo de avión es, porque sabemos que si es pegqueño no entran las pértigas, pero en éste si que entraban. Nos podían haber dado una alternativa de que las pértigas viajaran en otro vuelo, porque sí había un vuelo que salía más tarde y ahí las podían haber metido si nos hubiesen dejado facturarlas, pero es que ni siquiera nos permitieron facturar las pértigas", señala la atleta de Mondragón en una entrevista que podeis escuchar sobre estas líneas.

Iberia ha querido en todo momento explicar su versión de los hechos, hasta el punto de que su servicio de comunicación se ha puesto en contacto con Radio San Sebastián para remitirle su explicación de lo ocurrido y señalar que ya estaban trabajando para poder "aliviar todo lo posible la situación" de Maialen Axpe. "El entrenador probó en facturación del aeropuerto, pero no fue posible por las dimensiones del equipo, que impiden manejarlo en el sistema de tratamiento de equipajes del aeropuerto. Iberia no se ha negado a transportar las pértigas. El martes les informamos de que la pértiga tenía que volar a través de la terminal de carga, y a pesar de que ayer se presentaron en la T$ con la pértiga, intentamos que volara como equipaje facturado, pero sus dimensiones no lo han permitido. Lamentamos mucho que Maialen Axpe no pueda competir, pero realmente Iberia no se ha negado a llevar su equipo. Es que no puede volar como equipaje facturado. Ya estamos gestionando el reembolso de sus billetes para aliviar todo lo que podamos la situación", señala Iberia en el comunicado remitido a la Cadena SER.