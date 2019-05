Un profesor segoviano recorre 23 km diarios en bicicleta para denunciar el impago del complemento por itinerancia

Javier Carracedo maestro de itinerante del CEO La Sierra, y afiliado del sindicato STE Segovia, recorrerá en bicicleta los 23 km entre Prádena y Pedraza, ida y vuelta durante el mes de junio para dar clase de educación física a los alumnos de Pedraza.

Una acción para denunciar que la dirección provincial lleva sin pagar a algunos maestros itinerantes desde el mes de noviembre a unos y enero a otros.

Este maestro asegura que “he consultado varias veces en los servicios de la Dirección Provincial que llevan este tema desde el mes de enero el porqué de este retraso y cada vez me han dado una excusa diferente, que si un problema informático, que no había dinero, otras veces que en febrero iba a cobrar, y así una tras otra.”

Carracedo afirma que en un momento pensó en no itinerar como medida de protesta, desistiendo de esta idea ya que los niños no tienen culpa de la ineficacia de la Dirección Provincial.

Este profesor asegura que hay maestros que semanalmente realizan muchos kilómetros, algunos han cobrado unos meses y otros no. Remarca que no se entiende este retraso “más cuando otras direcciones provinciales pagan al día. El sistema de control es engorroso de rellenar y no es eficaz, además la Dirección Provincial a veces nos lo hace repetir por nimiedades, lo que conlleva más retrasos”. Y se pregunta qué pasaría en otro trabajo si un empleado no cobrara una parte del sueldo desde noviembre como este caso”.

Carracedo pone de manifiesto que “ponemos nuestro coche y si sumas gasto de ruedas , revisiones etc, los 0,19 céntimos por kilómetro que desde hace más de 15 años nos paga la Junta de Castilla y León, no nos da ni para el mantenimiento” concluye.