La falla municipal de 2020: una incógnita

Vamos a entrar en junio y seguimos sin conocer cómo serán las fallas municipales de 2020. Solo sabemos la infantil la harán Ceballos y Sanabria, y que la grande la firmarán Manolo Martín, José Ramón Espuig y el artista urbano Escif.

De este anuncio han pasado ya 40 días, y en medio, una campaña electoral que impide, sí, la celebración de cualquier tipo de acto que pueda resultar electoralista. Pero eso no es excusa. Se sabe desde hace meses que había elecciones el 26 de mayo, se podían haber presentado antes. Y en cualquier caso se puede prescindir perfectamente del acto y haber difundido los diseños a través de una nota. Pero no, parece que Fuset no quiere renunciar al acto. Entonces, ¿a qué espera para convocarlo? Podría haberlo hecho esta semana. ¿Hay algún problema con los artistas?

Convendría al menos una explicación porque las fallas municipales son algo muy serio.