Barreras firma el segundo crucero de lujo para Ritz-Carlton

Antes de que salga de las gradas de Barreras el primer crucero de lujo que se está construyendo en el astillero para Ritz Carlton., se espera poner la quilla del segundo ya que no solo está firmado, sino que ya tiene fecha de entrega, verano de 2021. Un gemelo del primero que asciende a otros 250 millones de euros y que pasará a convertirse en el segundo crucero de estas características que se construye en españa con barreras y las auxiliares viguesas a la vanguardia de la innovación. Y con los dos primeros barcos ya encaminados, lo que se piensa en el astillero es en un tercero. Así lo decía José García Costas presidente de Barreras ante los máximos responsables de Ritz Carlton y Marriot, que recogían el testigo, reiteraban en su interés de seguir trabajando con el astillero vigués aunque aclaraban, este interés no se extiende a su consejo de administración. Un interés que también desmentía García Costas aunque aclaraba que no le disgustaría.Presente en el acto también el presidente de la Xunta avalando la operación, alabando el esfuerzo y reivindicando la capacidad de los astilleros gallegos. De los nueve barcos que se han firmado en lo que va de año en España, seis se han rubricado en Galicia y, destacaba el presidente de la Xunta, de la cartera de pedidos en Vigor, 58, 30 son para la industria naval gallega, en segundo lugar solo detrás de Holanda. Reiteraba además su interés porque galicia entre como escala de cruceros en la costa atlántica.

