Faltan matronas en Aragón y la bolsa está a cero

Faltan matronas en Aragón. La bolsa de empleo se encuentra en estos momentos sin profesionales disponibles y algunas deben compaginar su trabajo en varios centros de salud. Este jueves se celebra en Zaragoza el I Congreso Autonómico de matronas en el que se debate la importancia, las nuevas tareas y la autonomía de esta profesión.

La falta de profesionales es una constante. "Hasta la fecha se ha intentado solucionar de alguna manera, pero sí que hay que ver cuántas matronas tenemos residentes en este momento en la unidad docente de Aragón y en el resto de unidades docentes de España, cuántas matronas tenemos en previsión de jubilación para poder hacer el cálculo de qué déficit vamos a tener a corto, medio y largo plazo", ha reclamado la presidenta de la asociación, Mª José Ramón del Carmen.

No es un problema exclusivo de Aragón sino que se da en todas las comunidades autónomas y entre ellas hay acuerdo para realizar llamamientos cuando no hay matronas disponibles en algún territorio. En estos momentos, por ejemplo, no hay profesionales en la bolsa. "Es un problema que vamos a tener que abordar tanto asociaciones como administración" porque "realmente no salen suficientes matronas para cubrir todos los puestos de trabajo donde podríamos desarrollar nuestras competencias".

Además, "hay matronas que comparten centros, es decir, hay centros que no tienen una única matrona sino que una matrona va a varios centros". Esta situación preocupa, sobre todo, de cara al verano.

Sin embargo la consejera de Sanidad en funciones, Pilar Ventura, lo justifica señalando que "no tenemos la dificultad que tenemos con los facultativos especialistas" sino que "son formas de organizar el trabajo" aunque reconocía que "siempre se pueden incorporar más, siempre se pueden poner más medios". Y recordaba que las dos últimas ofertas de empleo han creado 50 plazas.