Duele la escasez de personal de las unidades del dolor

Las unidades del dolor no interesan a la administración. Lo denuncian los especialistas, que describen cómo han perdido a parte de sus médicos de atención y se han disparado las listas de espera. Aragón, con unos 225.000 afectados por dolor crónico cuenta con 4 de estos servicios en hospitales públicos.

La unidad del dolor del Miguel Servet cuenta con solo 1 médico a tiempo completo. En Teruel, tras un tiempo de vacio por jubiliación, han recuperado a un facultativo. En Huesca, el experto está a tiempo parcial. Y en el Clínico están funcionando al 50%, como denuncia la doctora Dolores Rodrigo. "Nosotros no teníamos lista de espera, atendíamos en un mes aproximadamente, excepto al paciente oncológico, que lo vemos inmediatamente, no hay demora e intentamos que siga siendo así" pero "todo los demás ha pasado a una espera de más de un año".

La doctora Rodrigo expone las causas: "No hay interés por quienes tienen que solucionar estos temas pero sobre todo porque no somos unidades independientes, y a la hora de contratar dependemos del servicio de Anestesiología", a lo que se añade que hay menos anestesistas de los requeridos en la comunidad.Toda esta situación tiene repercusiones en la salud de los pacientes, "que tienen que acudir a urgencias o no pueden trabajar".

El dolor crónico (dolor de lumbares, artrosis, cefaleas...) afecta a 225.000 aragoneses, y solo un 22% recibe tratamiento en una unidad del dolor. La denuncia se ha hecho en el XVI Congreso de la Sociedad Española del Dolor que hasta el sábado reúne en Zaragoza a expertos de todo el país para abordar los últimos avances en terapias y tratamientos, así como para ofrecer formación o dar a conocer las últimas técnicas, los tratamientos farmacológicosmás recientes, psicología. Todos estos conocimientos se intercambian entre los profesionales, según ha señalado Carlos Goicoechea, presidente del comité científico.