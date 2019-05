Gaizka Toquero cuelga las botas en el Real Zaragoza

Gaizka Toquero después de pelear durante un año con su rodilla dice basta. El jugador vitoriano no ha podido superar una lesión que le ha impedido jugar esta temporada.

Sus últimos minutos como ftubolista profesional fueron en el último partido del Real Zaragoza de la pasada campaña. Entró en el campo por Jorge Pombo en el encuentro de vuelta del playoff por el ascenso que el equipo aragonés jugó y perdió contra el Numancia en La Romareda.

Después, un calvario diario que no ha podido superar: "Mi carrera como futbolista termina aquí". Así lo subrayó cerrando una trayectoria deportiva que comenzó en las categorías inferiores del Deportivo Alavés aunque fue en el Athletic Club de Bilbao donde disfrutó de sus mejores años. Después regresó al equipo de su tierra para incorporarse al proyecto blanquillo.

"No cambiaría nada de mi carrera. Solo el final. Todo jugador querría acabar en un campo de fútbol. Al final las cosas llegan como llegan. Creo que he disfrutado mucho en todos los estadios, como en La Romareda. Me quedo con eso. Estoy orgulloso de haber podido jugar en el Real Zaragoza. Los recibibientos al equipo era algo único, en casi ninguna ciudad se vive así el fútbol", manfifestó Toquero que estuvo arropado por el presidente del club Christian Lapetra y sobre todo por sus todavía compañeros que le dedicaron una sonora ovación.

VÍCTOR FERNÁNDEZ

Víctor Fernández, acompañado de responsables de la entidad, tomará la palabra en la sala de prensa de La Romareda ( 13,15h ) para valorar su continuidad al frente del próximo proyecto.