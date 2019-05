¿Qué pasará este verano con Sekou e Hicham?

El Almería ha anunciado las renovaciones de René Román, Fernando Martínez, Chema Núñez y José Romera. Cuatro jugadores que seguirán ligados al proyecto rojiblanco hasta junio de 2021. Pero en los despachos se quiere ir más allá pidiendo un esfuerzo más a la plantilla. A falta de que lleguen los refuerzos a partir del 30 de junio, la dirección deportiva ya ha lanzado un mensaje claro a todos: “Tienen que ser mejores de lo que han sido este año, a pesar de su gran temporada. Esperemos que encuentren felicidad con nosotros y que la plantilla continúe con la misma base”.

Hay dos jugadores cedidos. Hicham Khaloua se fue al Castellón y luego al UCAM Murcia, pero su rendimiento no fue el esperado. El delantero, según indica el club, se incorporará a la pretemporada y después valorará la decisión del nuevo inquilino del banquillo: “El entrenador que venga probablemente no los conozca, por lo que no tomaremos la decisión sin que los vea. Hicham se fue al Castellón y al UCAM, pero no ha hecho una buena temporada”.

Mientras, Sekou Gassama fue importante en el Valencia Mestalla mientras las lesiones lo respetaron. Otro ‘9’ que no tiene asegurada la continuidad en el Almería 2019-2020. “Sekou tuvo una lesión con recaída que le ha impedido ser más regular”. El verano va a ser muy largo.