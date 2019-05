Romera: "Me gusta el proyecto del Almería"

José Romera, un jugador con el corazón rojiblanco. El lateral derecho acaba de renovar su compromiso con el Almería hasta junio de 2021 después de una temporada para enmarcar. Fue su estreno en el fútbol profesional español tras haber vivido seis años en el extranjero. El proceso de adaptación fue rápido por la confianza del entrenador y un rendimiento acorde a lo que exige la categoría. El valenciano acudió a la sala de prensa junto al director deportivo, Corona, para escenificar el acuerdo mediante el cual ha renovado su contrato.

Valora la confianza de la entidad que preside Alfonso García, y a su vez el proyecto que se avecina. Romera no se veía fuera del Almería: “Es un día muy importante para mí. Llevaba tiempo deseando renovar, porque el Almería fue mi primera opción. Me han dado la oportunidad de seguir defendiendo este escudo y me siento como en casa. Soy muy feliz”.

Otro punto a favor para seguir es la familia. Sus seres queridos se han adaptado a la vida en Almería muy rápido y también el lado humano interviene en un proceso de renovación como ha sido el suyo: “Me siento cómodo en la ciudad junto con mi familia. Me ha dado lo que todo futbolista desea y a la afición también le doy las gracias por el recibimiento y el trato durante toda la temporada”.

El futuro

El Almería aún no tiene entrenador para la próxima temporada, pero José Romera rompe una lanza a favor de la planificación deportiva. Se queda por motivos personales y deportivos, ya que los rojiblancos, a pesar de que pueden perder piezas importantes este verano, también se reforzarán para dar ese paso al frente que demandan tanto la afición como los propios futbolistas: “Confío firmemente en la propuesta que tiene el club. Podemos seguir por el mismo camino, porque nos ha salido bien. Cualquier movimiento ha sido positivo y la afición ha acabado contenta. Nos merecemos un voto de confianza, esto no es flor de un día y se va a demostrar”.

Fútbol español

Llegó sin experiencia en Segunda. Romera ha vivido su primer campeonato profesional en España y reconoció en sala de prensa que no le hubiera importado volver a salir del país. Sin embargo, esperó la llamada del Almería para llegar a un acuerdo y renovar el contrato. Aquí ha dado con la estabilidad necesaria para continuar con su carrera deportiva: “Se agradece, pero no es el principal motivo. Aquí me siento futbolista. No hubiera tenido problema en liarme la maleta y volver a salir al extranjero, aunque en el Almería soy valorado”.

A examen

Creer que no se puede mejorar más es un error. José Romera se pone sus propias notas de la campaña y ensalza la labor de compañerismo, fundamental en un vestuario. Por otro lado, entiende que al ser un lateral, tiene que proyectarse más en ataque y ayudar a la gente de arriba: “Me considero un futbolista que se sacrifica por el equipo y así voy a seguir. Pienso mucho en los compañeros y sudo la camiseta. Quizá me gustaría tener más protagonismo ofensivamente”. Ya tiene Romera trabajo para la pretemporada. Todavía no se conoce el sustituto de Fran Fernández en el banquillo, aunque el jugador ya ha manifestado que le gustaría practicar más la llegada al área contraria: “Hay veces que los centros acaban en gol, o los pases no llegan... me gustaría entrenar mucho en este sentido, porque siempre se puede mejorar”. Otra pieza clave en la temporada que sigue por la confianza en el proyecto deportivo. José Romera hasta el año 2021.