El coordinador provincial de IU reconoce que han fracasado en estas elecciones

Los resultados de las elecciones municipales han dejado a Izquierda Unida fuera del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial. En 2015 obtuvo más de 5.000 votos en la provincia y logró un total de 35 concejales, tres de ellos en la capital. Ahora no ha llegado a 500 votos en la provincia y solo tendrá ocho concejales. La única alegría que se han llevado es ganar en un pueblo, Navaescurial.

José Jiménez, coordinador provinical de Izquierda Unida, ha pasado por los micrófonos de Ser Ávila y ha reconocido que las elecciones han sido un fracaso para esta formación que ha perdido los tres concejales que tenía en el Ayuntamiento de Ávila donde han tenido grupo municipal desde hace 32 años.

José Jiménez atribuye estos resultados por un lado al "tsunami" que ha supuesto la irrupción de Por Ávila, y por otro a que los ciudadanos han penalizado la división interna que ha habido en el partido. No la división en sí, sino que las cuestiones internas se hicieran públicas.

El coordinador de IU no cree que fuera un error intentar la confluencia con Podemos que finalmente no salió adelante. Reconoce que no estar en las instituciones hará muy difícil que esta formación política pueda tener influencia, aunque dice que seguirán haciendo propuestas desde la izquierda