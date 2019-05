Javier Cerrajero cree que no han sabido trasladar el proyecto de UPYD

Unión Progreso y Democracia ha desaparecido de las instituciones de Ávila. ESte partido que a nivel nacional está casi desintegrado tiene que definir su futuro en un Comité Político que se celebrará a finales del mes de junio.

El candidato de UPYD al Ayuntamiento de Ávila, Javier Cerrajero, ha dicho en Ser Ávila que su candidatura ha sufrido la falta de una marca nacional potente. Y reconoce también que no han sabido transmitir a los abulenses el proyecto que tienen para esta ciudad y que plasmaron en un programa electoral en el que estuvieron trabajando durante ocho meses.

Cerrajero dice que no se arrepiente de no haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos antes de las eleccions porque en los contactos que mantuvieron no se habló de programa electoral sino de "talento y puestos en la lista electoral".

Javier Cerrajero ha felicitado a Por Ávila, partido que ganó las elecciones en la capital, pero también les ha mandado un mensaje: "Ahora lo que hay que pedirles es que cumplan con lo que han dicho que iban a hacer y en eso estaremos vigilantes. Yo les deseo toda la suerte del mundo".

En lo personal Javier Cerrajero dice que va a descansar tras cuatro años muy intensos en los que ha estado en casi todos los órganos municipales. Cree que quizá el momento es de dar un paso al lado y seguir apoyando este proyecto político, pero no en primera linea.