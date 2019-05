90 minutos para volver a Segunda B

Este domingo centenares de socuellaminos peregrinarán a Mérida como hace ahora cinco años lo hicieran a Linares (jaén). De nuevo los sueños de una afición que casi un siglo después vive los mejores días de su equipo, el Yugo UD Socuéllamos. Un sentimiento imposible de mantenerse más de 90 años sin el apoyo del público pero que en el último lustro se ha multiplicado gracias a los éxitos del club.

Precisamente cinco años se cumplen del primer ascenso del 'Socu' a Segunda B. El rival más fuerte de la tercera eliminatoria con la afición más numerosa y animosa pero silenciada aquella tarde de junio por los manchegos que en autobuses y coches se agarraron a un sueño que duró tres temporadas y que tras otras dos en Tercera quieren volver a vivir.

Todo pasa por 90 minutos que solo serían más en caso de empatar a cero como hace unos días en el Paquito Jiménez. Cualquier otro empate daría el ascenso al Socuéllamos y una derrota devolvería al cuadro ciudadrrealeño al bombo de los mortales que también buscan ascender sin haber sido campeones de su grupo.

Mario Simón, entrenador albaceteño que por primera vez ha hecho al Socuéllamos Campeón de Tercera División es optimista. En la previa ha destacado en SER Deportivos Ciudad Real y provincia que "nos adaptamos bien a los campos grandes de cesped natural". No obstante el equipo no conoce la derrota a domicilio este curso. Y no hay motivos para pensar que esto pueda cambiar.

De ser así Socuéllamos volvería a celebrar a domicilio el logro de todo un pueblo. Con apenas 13.000 habitantes y que podría cerrar un curso histórico con este ascenso a Segunda B y un equipo a la máxima liga nacional de Voleibol femenino.

Que no tiene que ver, pero en Socuéllamos sí. Porque todo el municipio se ha enganchado al deporte gracias a sus equipos. Familias que se unen para ser ejemplo de compromiso, trabajo bien hecho y sueños conseguidos.