Casimiro: "Todo depende de nuestra buena mentalidad"

El técnico del Unicaja, Luis Casimiro, se refirió este jueves al play off por el título, que comienza mañana ante el Valencia Basket en el pabellón de la Fuente de San Luis.

“Hemos jugado cuatro partidos este año y hay un gran conocimiento, sobre todo porque nos conocemos de hace tiempo. Hace dos temporadas quedaron campeones de liga y aún siguen estando siete jugadores, eso dice bastante del equipo. Traen una racha de ocho victorias en los últimos nueve partidos. Tienen bastante calidad. Muchas cosas, muchos pequeños detalles. Hay que estar concentrados en realizar bien esos detalles y que no se encuentren a gusto, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Son muchas parcelas. Todo depende de nuestra buena mentalidad, sabiendo que es un playoff corto”.

“En el aspecto mental creo que estamos bien, hay que demostrarlo con hechos. Llegamos bien, estamos con buen ánimo, entusiastas. Estamos con la mentalidad necesaria para creer que podemos hacer un buen trabajo. Hay que intentar que las cosas que nos han ido bien hacerlas bien y lo contrario a las que no hemos hecho bien. Siendo el primer partido del play off hay mucho camino andado tácticamente, nos conocemos muchísimo y vamos a insistir en pequeños detalles, marcan hacia dónde va el playoff. Vamos a esas correcciones”.

"Insistí lo justo. Sí insistí en que somos el mismo equipo que ganamos el primer partido de liga y lo hicimos con solvencia y que ganábamos de seis a poco del final en Eurocup. Somos también el que salió humillado en el último partido, nos sacaron del campo. Hubo muy buenos momentos y otros donde no estuvimos a la altura. Todas esas motivaciones extras hay que canalizarlas. Todo eso lo llevamos a una buena mentalidad para afrontar el play off”.

“Contra el Alba decíais que era el equipo favorito. Ahora vosotros la podéis responder. Sería buena estrategia ponernos piel de cordero, no sería mala estrategia decir que no tenemos nada que hacer, pero no va conmigo. Cada partido es una oportunidad para hacerlo bien y vamos a intentar aprovecharlo. Lo del favorito es muy periodístico, pero no creo mucho en ello, sí en el trabajo bien hecho. Sacar los partidos adelante y hacer todo el partido previo. No creo que nadie me dijese que estoy loco”.

“Valencia es siempre un sitio ideal para jugar. Normalmente está llena, hay buen ambiente, respeto por el rival, una afición entregada a su equipo. Bastantes similitudes con la nuestra. Jugar allí es bueno por el ambiente de baloncesto que se crea, igual que en el Carpena. Son atmósferas de gente fiel y entregada, siempre es bueno. Eso es bueno para jugar, tanto de visitante como de local. Hay que intentar aprovecharlo y estar a gusto. El baloncesto son eliminatorias, es la diferencia con muchos deportes. Jugar para ganar es lo que estamos soñando, es el momento. Vamos a intentarlo para que estemos presentes y disfrutando del momento, no hay otra forma que ganando partidos”.

“El más importante lo tenemos en el Martín Carpena, el segundo, nos da la llave a todo. Ese lo tenemos aquí, lástima que sea a las 16:30. Tener un poco más de sensibilidad con el espectador que viene a la cancha sería bueno para los dirigentes. Es la llave de todo. De hecho, vamos a cambiar la rutina. Vendremos a hacer tiro, vídeo y nos iremos a comer juntos. No se puede llamar concentrados, pero haremos lo que hacemos cuando jugamos a las 12:30. Estaremos juntos porque comemos a las 12:45, se sale de la normalidad”.