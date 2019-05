Empate sin goles de la Euskal Selekzioa ante Panamá en un encuentro insulso con muy pocas ocasiones. Javier Clemente debutó como responsable del combinado tricolor y se mostró satisfecho con el rendimiento y compromiso de sus jugadores. El choque se disputó con bastante humedad relativa del aire y, aunque los vascos llevaron la iniciativa en la primera mitad, su dominio se fue debilitanto posteriormente.

El compromiso sirvió para homenajear a las leyendas de la selección centroamericana, algunas de las cuales se retiraron oficialmente en el Rommel Fernández. Gente como Penedo, Blas Pérez, Baloy o Luis "Matador Tejada" no volverán a vestir la camiseta nacional panameña. Julio Dely Valdés se tomó el compromiso en serio a pesar de no ser un partido oficial y ante una selección que tampoco forma parte del panorama FIFA.

El entrenador del equipo vasco colocó una defensa de tres centrales con dos carrileros largos. Manu García y San José apuntalaban la medular con Larrazabal y Eraso abiertos en las bandas. Aduriz salió como referencia ofensiva. Asier Illaramendi fue descartado a última hora por unas molestias y no compareció en el choque.

La Euskal dominó la primera parte, marcada por el calor y la humedad. Para el minuto 20 todos tuvieron que ir a refrescarse y a beber agua. El mayor peligro llegó por la banda de Bustinza. Fidel Escobar llevó peligro con un libre directo que obligó a Herrerín a lucirse. Minutos antes, los vascos llevaron peligro con un balón que merodeó el área sin encontrar rematador a fin de cuentas.

Panamá salió más metida tras el paso por vestuarios. El primer remate de la Euskal llegó en el 60 con un cabezazo de Mikel San José, que detuvo sin mayores problemas el guardameta local. En la recta final, los visitantes apretaron en intensidad y hubo alguna que otra trifulca. Fajardo envió alta una oportunidad panameña en el 75 y Arroyo probó a Aitor enel 84 pero no dio tiempo para más en un amistoso que sirvió para los dos combinados.

En la segunda mitad también hubo "cooling break". Panamá despidió a varios referentes y la Euskal Selekzioa suma otro partido (dos en la presente temporada). Ahora quiere homenajear a Osasuna jugando en El Sadar. Seguramente en las próximas navidades.

JAVIER CLEMENTE: "Ha sido un buen partido, fuerte y de bastante ritmo por ambas partes. Está claro que ellos estaban más conjuntados y que nos ha costado coger el tono físico con el calor que hacía. En el fútbol hay que jugar con el frío y con el calor pero se nota. Ha sido una buena experiencia pero también el viaje y la falta de aclimatación se ha podido notar. Hemos venido con un equipo joven y estos partidos nos van ayudar para poder conjuntarnos. Jugamos sólo dos partidos al año y estos compromisos nos fortalecen, sobre todo a los chavales que tienen 17 o 18 años. Nos viene bien jugar ante equipos como Panamá, que son mundialistas. Creo que hemos sido unos buenos sparrings.

ARITZ ELUSTONDO: "Nos marchamos contentos, hemos empatado y pienso que el equipo ha buscado en todo momento marcar algún gol para llevarse la victoria. No ha podido ser pero hemos estado ahí. Lo importante también es que nadie se ha hecho daño. Es cierto que no ha sido un partido muy vistoso porque también las condiciones que teníamos no han sido buenas. Pienso que hemos competido y nos hemos dado cuenta de nuevo que en las pocas veces que nos solemos juntar somos capaces de competir".

JULIO DELY VALDÉS: "Ha sido un buen partido, una buena prueba para nosotros. Ellos tienen jugadores de Primera división en la liga española. El choque ha estado disputado aunque los dos equipos han disfrutado de pocas ocasiones. Al final, pienso que el resultado ha sido bastante justo".

PANAMÁ: Penedo; Galván, Escobar, Blas Pérez, Heráldez, Sánchez, Cooper, Machado, Tejada, Blackman, Baloy. También jugaron Calderón, Roberto Chen, Zuñiga, Blackburn.

EUSKAL SELEKZIOA: Herrerín; Bustinza, Elustondo, Iñigo Martínez, Balenziaga, Ahien; Larrazabal, Manu García, San José, Eraso; Aritz Aduriz. También jugaron Aitor Fernández, Villalibre, Vivian, Areso e Iñigo Vicente.

ÁRBITRO: Jaime Herrera. Colegio mexicano.

INCIDENCIAS: Casi 10.000 personas en el estadio Rommel Fernández. Pirotécnias y fuegos artificiales al descanso para homenajear a leyendas de la selección de Panamá.