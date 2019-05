Hace unos meses, cuando el ayuntamiento de La Línea y el ministro principal de Gibraltar anunciaron que de manera conjunta celebrarían el 50 aniversario del cierre de la frontera, me costó más de un disgusto decir públicamente que me parecía una "mamarrachá". Entre otras muchas cuestiones porque celebrar un acto negativo en general, no me parece loable.

En una semana, tendrá lugar esa efemérides y una vez más, los gibraltareños – como decimos por aquí – nos cogen la vez. Lo hacen defendiendo, alabando y sacando pecho por un acto: el 50 aniversario de la proclamación de la "Gibraltar Constitution Order", un acto positivo, festivo y del que como debe ser, celebran por beneficioso para la colonia. Celebran una normativa que tenía – y tiene- como objetivo dar respuesta a la resoluciones de la Asamblea General de la ONU, que proponía la descolonización de territorios dependientes.

Siendo realistas con el análisis, la norma se salta a la torera la orden de la ONU sobre Gibraltar que desde 1.946 – cuestión que repite anualmente- afirma que el peñón es una colonia: un territorio no autónomo que, por mandato debe ser objeto de un proceso de descolonización por parte del Reino Unido.

La cosa legal va a mayores porque la Unión Europea el pasado mes de febrero recogió en un documento escrito que Gibraltar "es una colonia británica" con el visto bueno de todos los embajadores de la institución continental. Estos, no dudaron en confirmar que, "hay una controversia entre España y Reino Unido" que debe solucionarse "atendiendo a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas". Resoluciones que anula y niega la Constitución de 1.969, revalidada en 2006.

Así que de nuevo... "nos cogen la vez". Celebrando un 50º aniversario de ir "contra flecha" de la ONU dejando patente que defienden su territorio, ideas, modus vivendi y sistema de gestión política y financiera.

Mientras, a este nuestro lado, iremos tarde y detrás, para celebrar un cierre. Cuando deberíamos ir por libre para sacar pecho por mejorar nuestro modus vivendi, nuestro territorio, nuestras ideas y un sistema de gestión político y financiero que nos haga independientes. Independientes para funcionar, crear empleo, comunicaciones por carretera, trenes, mar y aire. Quizás, deberíamos tener nuestra "Linense Constitution Order".

Hace cincuenta años, mandaba Franco.

Hoy, cincuenta años después y casi por unanimidad, los ciudadanos han puesto a otro Franco al mando. Ojalá el poder de decisión que otorgan 21 de 25 sirva para tomar mando en plaza por la independencia de vida. De otra forma, estas Bodas de Oro no serán más que un mal recuerdo que nos haga de nuevo, perder la vez.