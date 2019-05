Primero la fiesta, luego el patrimonio

Sobre el deteriorado estado de conservación de la fuente de la plaza de los Luceros, el equipo de gobierno del PP dice que va a reparar el monumento de Bañuls , pero que lo va a hacer una vez hayan acabado las Hogueras. Será entonces cuando estudien medidas que "aumenten" la protección de la fuente. Hasta hoy, ese cuidado se limita a cubrir con cajones de madera los 4 caballos.

Mientras, desde Guanyar recuerdan que hay un informe técnico de expertos en protección de patrimonio que llevan tres años pidiendo que se aplique, pero sin éxito. Su edil, Daniel Simón, afea además a los populares que hace un año que se creó la comisión de Pleno específica para trabajar la protección del patrimonio en fiestas y aún no se ha reunido.

Además, lamenta que "no se quieran" aplicar las medidas del informe que encargó siendo edil de Cultura y que "garantizarían la conservación de la fuente suavizando el impacto del retorno de los morteros con unas almohadillas especiales".

Ante las voces que han cuestionado la pasividad del Ayuntamiento en la protección de Luceros, como la de la restauradora municipal, que desaconsejan que las mascletàs sigan disparándose allí si se quiere conservar en pie la fuente, este viernes el edil de Fiestas, José Ramón González, ha asegurado que se va a diseñar un programa de "seguimiento y mantenimiento anual" del monumento que acabe con sus problemas a pesar de que se continúe con los disparos

Recogida de firmas

La exdiputada de Podemos en les Corts, la alicantina Llum Quiñonero, ha abierto una página en change.org (a título personal) para recoger firmas con el objetivo de lograr un cambio de emplazamiento ante el deterioro que sufre la fuente y el entorno.

Mantiene Quiñonero que las mascletàs, no solo han ido deteriorando "reiteradamente" la fuente de Bañuls, sino que también se ven afectadas las viviendas y la estación del TRAM.

Por eso quiere que el Ayuntamiento encuentre una solución que no dañe "ni a las personas, ni a las infraestructuras ni al patrimonio de la ciudad", al tiempo que permita a los alicantinos disfrutar de la fiesta. Entre las alternativas que propone: el muelle de Levante, Campoamor o Vía Parque. Tampoco descarta que sean itinerantes por los distintos barrios. No entiende que el consistorio no lidere la protección del patrimonio de su ciudad.

"Usemos el sentido común", pide Llum Quiñonero, alcancemos como soluciones acordadas. La petición va dirigida al Ayuntamiento y al Consell Valencià de Cultura.