Planagumà: "Es una final, no nos planteamos otra cosa que salir a ganar"

Lluís Planagumà, entrenador del Hércules, aseguró este viernes que su equipo no se plantea otra opción que buscar la victoria ante el Barakaldo en el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso, a pesar de que el resultado de la ida (1-1) le permite pasar con el empate a cero.

"Es una final. Es ganar o se acaba la temporada y hay que hacer todo lo posible. No planteamos otra cosa que salir a ganar", afirmó el técnico barcelonés, quien añadió que su equipo afronta este encuentro con "ilusión".

Planagumà insistió en que el Hércules "no tiene que cambiar nada" para este encuentro de vuelta, ya que aseguró que durante la temporada ha sido un equipo "competitivo, sólido, humilde y trabajador".

"Hay que darle continuidad a esa forma de competir y eso nos tiene que dar ganar la eliminatoria y pasar", explicó el preparador, quien se mostró comprensivo con la "ilusión" que se ha generado en la ciudad ante este partido.

"Cualquier situación positiva se multiplica. Hace un año que llegué aquí y es normal que se haya generado esta ilusión. La ciudad está con ganas de tener un gran premio", dijo en alusión a las decepciones sufridas en las últimas temporadas.

El técnico indicó que el Hércules no debe "caer en la trampa" de hacer caso a las declaraciones que vienen desde Barakaldo en alusión a que su equipo, con 0-0 en el marcador, puede ponerse nervioso según avance el encuentro.

"No caigamos, hay que estar todos unidos y fuertes. Es una final y no vamos a ser once, sino 15.000 o 18.000 para que eso no se dé y conseguir pasar entre todos", dijo Planagumà, quien pidió a la afición "animar y valorar cada ataque y cada defensa desde el minuto 1 al 95".

El barcelonés no descartó aún a Chechu Flores, con problemas musculares, y tampoco quiso valorar el favoritismo del Hércules en función de su presupuesto, ya que recordó que "en Segunda B no hay datos oficiales y cada uno los maneja como le da la gana".

"Sé los futbolistas que tenemos y el perfil de equipo que hemos creado. Lo que digan de nosotros no va a cambiar nada", explicó el entrenador, quien espera un Barakaldo "intenso desde el principio".

"Nos van a intentar hacer daño y van a buscar el gol. Van a luchar al cien por cien por sus posibilidades porque están metidos en la eliminatoria", concluyó.