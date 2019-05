Cervera llama a la afición: "Cuando Cádiz aprieta, aprieta mucho"

Puede ser el último partido del Cádiz en Carranza. Los amarillos dependen de sí mismos. Por eso Cervera quiere que Carranza ruja, que apriete, que la grada juegue y que su equipo sienta el apoyo de sus aficionados. No lo pide a boca llena, no lo grita, pero le gustaría ver "el ambiente de siempre, el de muchos partidos. Me acuerdo de esos que dices cómo han apretado hoy. Cuando Cádiz aprieta, aprieta y aprieta mucho".

El entrenador se muestra convencido de que su equipo jugará el play off y apuesta por ellos "porque es mi equipo y hacen cosas que considero buenas. Hemos llegado hasta aquí y ahora el equipo responderá. Me lo dice lo que veo en el día a día y cuando juegan. Los jugadores ahora tienen un nivel de activación que es bueno. cualquier partido nos hubiese dejado fuera y nadie hubiese dicho nada porque eran equipos buenos y no hemos dejado pasar la oportunidad y ahora tampoco la dejaremos pasar".

Llegan los amarillos tras cinco empates seguidos (Rayo, Málaga, Dépor, Osasuna y Granada) "La lectura que hago es que llevamos cinco empates y la lectura no es mala. Hemos luchado contra buenos equipos que nacieron para ascender y hemos competido muy bien. Hemos podido ganar y difícilmente perder, por eso la lectura es buena. Me preocupa que no ganemos, pero estamos haciendo muchas cosas para ganar"

Cervera no quiere líos de calculadoras, entiende que no se puede fallar más. "No hay tiempo para más, en el momento que falles te quedas fuera. A nuestro favor está que dependemos de nosotros. Quedan dos partidos y hay que ganarlos los dos".