Miguel Álvarez: "Estos chicos son capaces de ir y liarla"

El entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez, señaló en rueda de prensa que tiene confianza en que sus jugadores sean capaces de remontar en Melilla el 0-2 adverso de la ida, en el partido de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División.



"Respeto al Melilla mucho, pero sé que equipo tengo y confío mucho en mis jugadores. Hemos sufrido mucho para llegar aquí y no queremos quedar fuera a las primeras de cambio. Creo que podemos pasar, visto lo sucedido el primer partido y viendo que no estuvimos bien. Si levantamos el nivel y somos nosotros, podemos pasar", dijo.



"Debemos salir a que sucedan cosas, no a esperar a que sucedan. Debemos ir a por el rival y no que pasen cosas por lo que hagan los rivales, si esperamos a que pasen cosas, volveremos tristes", añadió.



El técnico reconoció que la juventud de un equipo filial a veces puede ser una desventaja, pero reiteró su confianza en la calidad de sus jugadores.



"La confianza en el equipo es total, siempre te queda la duda por ser un equipo joven, sabes lo que te juegas y no es fácil. Este es un equipo joven, pero tiene mucha calidad y no debe salir con presión, deben salir a jugar con la ilusión de ser protagonistas", indicó.



"Tenemos a veces ese hándicap de que son gente joven y que están en fase de crecimiento y eso a veces nos pasa factura, pero respeto mucho el trabajo de estos chavales y el esfuerzo realizado", prosiguió.



Sobre el Melilla, reconoció que "ellos son un gran equipo y tienen grandes jugadores, a lo que se suma que llevan un buen resultado" pero matizó que sus futbolistas "son capaces de ir ahí y liarla, esa es la sensación que tengo y con esa ilusión vamos".

